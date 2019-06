EEUU prepara investigación contra gigantes de la tecnología por su poder de mercado

WASHINGTON (Reuters) - El gobierno de Estados Unidos se está preparando para investigar el enorme poder de mercado de Amazon, Apple, Facebook y Google, dijeron fuentes a Reuters el lunes, sobre lo que podría ser una pesquisa de amplio alcance y sin precedentes a algunas de las empresas más grandes del mundo.

Los logos de Amazon, Apple, Facebook y Google en una combinación de fotos de los archivos de Reuters. REUTERS

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia, que hacen cumplir conjuntamente las leyes antimonopolio de Estados Unidos, tienen dividida la supervisión de las cuatro compañías, dijeron dos fuentes.

Amazon y Facebook quedan bajo la supervisión de la FTC y Apple y Google del Departamento de Justicia.

Las compañías de tecnología han enfrentado críticas en Estados Unidos y otros países, por la percepción de algunos críticos que consideran que tienen demasiado poder y un efecto perjudicial para los usuarios y los competidores.

El Departamento de Justicia y la FTC generalmente no reconocen que están preparando investigaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido un mayor control de las compañías de redes sociales y de Google, acusándolos de reprimir opiniones conservadoras, pero sin presentar ninguna evidencia.

Trump también ha criticado repetidamente a Amazon por aprovecharse del Servicio Postal de Estados Unidos, también sin pruebas.

Las acciones de Facebook Inc y del propietario de Google, Alphabet Inc., cayeron más de un 6% el lunes, mientras que los títulos de Amazon.com Inc perdieron un 4,6% y las acciones de Apple Inc descendieron un 1%.

Los medios estadounidenses habían informado el viernes que el Departamento de Justicia estaba sentando las bases para investigar a Google, para determinar si la plataforma de publicidad en línea más grande del mundo estaba usando su tamaño para presionar a competidores más pequeños, violando leyes diseñadas para garantizar una competencia justa.

La compañía no quiso hacer comentarios el viernes.

El Washington Post informó el sábado que Amazon quedaría bajo la supervisión de la FTC en cualquier investigación. Amazon no quiso comentar los reportes el lunes.

Apple y Facebook no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes.

Las cuatro compañías de tecnología, todas con valores de mercado de cientos de miles de millones de dólares, han estado bajo el escrutinio de reguladores y legisladores de todo el mundo por aspectos de sus prácticas comerciales, pero no estaba claro qué planeaban considerar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o la FTC.

Reporte de Diane Bartz y Jan Wolfe en Washington, Reporte adicional de Nandita Bose y Stephen Nellis, Editado en Español por Javier López de Lérida