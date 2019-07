Grandes tecnológicas enfrentan investigación antimonopolios de Departamento Justicia de EEUU

Imagen de archivo de los logos de Amazon, Apple, Facebook y Google en una combinación de fotografías del archivo de Reuters. REUTERS/Archivo

WASHINGTON (Reuters) - El Departamento de Justicia dijo el martes que abrirá una extensa investigación a las grandes firmas tecnológicas para determinar si usan prácticas anticompetitivas, en la señal más fuerte hasta el momento de que el gobierno del presidente Donald Trump reforzará la fiscalización a los líderes del sector.

La revisión evaluará “si y cómo las plataformas en línea líderes han logrado su poder de mercado y si usan prácticas que hayan reducido la competencia, frenado la innovación o dañado a los consumidores en otras formas”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

El Departamento de Justicia no identificó a compañías específicas, pero dijo que la revisión consideraría preocupaciones planteadas sobre “búsquedas, redes sociales y algunos servicios minoristas en línea”, en una aparente referencia a Alphabet Inc, Amazon.com Inc y Facebook Inc, y potencialmente a Apple Inc.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó entregar una lista de las compañías que serían examinadas.

Google y Apple no discutieron el tema y citaron declaraciones previas de ejecutivos, mientras que Facebook y Amazon no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las acciones de Facebook cayeron un 1,7% en las operaciones posteriores al cierre de la sesión regular del mercado, mientras que las de Alphabet perdieron un 1%, las de Amazon cedieron un 1,2% y las de Apple bajaron un 0,4%.

El anuncio se conoce un día antes de que la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) anuncie una sanción de 5.000 millones de dólares a Facebook por no proteger adecuadamente la privacidad de sus usuarios.

El senador demócrata Richard Blumenthal dijo que el Departamento de Justicia “debe ser audaz y valiente para frenar el abuso del poder monopólico de las grandes tecnológicas. Los encargados, por largo tiempo ausentes y apáticos, deben evitar ahora el abuso a la privacidad, las tácticas anticompetitivas, los bloqueos a la innovación y otras características del poder excesivo en el mercado”.

En junio, Reuters reportó que el gobierno de Trump se preparaba para investigar si Amazon, Apple, Facebook y Google de Alphabet abusan de su enorme poder de mercado, en la que podría ser una extensa investigación sin precedentes a algunas de las compañías más grandes del mundo.

Reporte de David Shepardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa