Trump demanda a Deutsche Bank y Capital One para evitar que respondan en citaciones federales

En la imagen de archivo, el presidente estadounidense, Donald Trump, durante un mitin en Green Bay, Wisconsin, el 27 de abril de 2019. REUTERS/Yuri Gripas

(Reuters) - Donald Trump, tres de sus hijos y siete de sus empresas presentaron el lunes una demanda federal contra Deutsche Bank y Capital One Financial Corp para que estas entidades no puedan responder ante las citaciones federales por la investigación en curso sobre los acuerdos financieros del presidente estadounidense.

La demanda interpuesta ante el Tribunal federal de EEUU del Distrito Sur de Nueva York indica que las peticiones cursadas por las comisiones de la Cámara de Representantes que controlan los demócratas no tienen legimitidad.

“Las citaciones fueron emitidas para acosar al presidente Donald Trump, para hurgar entre sus finanzas personales, sus negocios, y la información privada del presidente y su familia”, señala la demanda.

El documento también denuncia que los demócratas esperan “tropezar con algo que puedan exponer públicamente y usar como una herramienta política contra el presidente”.

La presidenta de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, y el presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, ambos demócratas, dijeron en un comunicado conjunto que la demanda carecía de sentido, según informaron el diario New York Times y otros medios.

El pasado 15 de abril, dos comisiones de la Cámara estadounidense citaron a un gran número de instituciones financieras para que informasen sobre las finanzas de Trump. Tanto Deutsche Bank como Capital Bank están involucrados en el imperio inmobiliario del presidente.

