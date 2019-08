Abogados de Trump piden a tribunal de EEUU que bloquee los registros del Deutsche Bank

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington, EEUU el 21 de agosto de 2019. REUTERS/Tasos Katopodis

NEW YORK (Reuters) - Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidieron a un tribunal federal de apelaciones que impida a Deutsche Bank AG y a Capital One Financial Corp entregar los registros financieros de la familia del presidente y de la Organización Trump a los congresistas demócratas. El caso, del que se está encargando un tribunal de apelación de Manhattan, es uno los varios frentes legales que enfrenta a los miembros del Partido Demócrata, que controlan la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde enero, y el presidente republicano, quien actualmente está trabajando por su reelección en los comicios de noviembre de 2020. En unas peticiones presentadas en abril, los congresistas demócratas solicitaron a las dos entidades bancarias los registros relacionados con Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump. El juez de distrito de Manhattan Edgardo Ramos dictaminó en junio que las citaciones debían ser atendidas. Patrick Strawbridge, abogado del clan Trump, argumentó ante el jurado de apelación que los solicitantes carecían de un “propósito parlamentario legítimo” para sus peticiones, que describió como demasiado amplias. “Las peticiones exigen cada tarjeta de débito, cada Coca-Cola Light que un adolescente compró usando una tarjeta de crédito de Capital One” si tiene alguna relación con Trump, afirmó. Deutsche Bank ha sido durante mucho tiempo el prestamista principal del negocio inmobiliario de Trump. Un informe publicado en 2017 mostró que Trump tenía al menos 130 millones de dólares en obligaciones con el banco. La solicitud al Deutsche Bank presentada por el Comité de Servicios Financieros y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos busca registros de cuentas, transacciones e inversiones relacionadas con los Trump, con personas próximas a la familia y con varias de las entidades que integran la Organización Trump, además de registros de posibles vínculos con entidades extranjeras. Por su parte, la petición a Capital One presentada por el Comité de Servicios Financieros busca registros relacionados con el negocio hotelero de la Organización Trump. Douglas Letter, abogado de ambos comités, argumentó ante el tribunal que el Congreso necesita la información para elaborar una nueva legislación destinada a frenar el lavado de dinero y la intromisión extranjera en los asuntos de Estados Unidos. “Estamos investigando grandes volúmenes de dinero ruso”, dijo.

Información de Brendan Pierson desde Nueva York; Editado por Noeleen Walder, Sonya Hepinstall, Jonathan Oatis y Cynthia Osterman; Traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdynia