Fiscal general EEUU defiende decisión de no acusar a presidente Trump de obstrucción a la justicia

Por Andy Sullivan y Sarah N. Lynch

Foto de archivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en Washington. 19 de enero del 2019. REUTERS/Yuri Gripas

WASHINGTON, 1 mayo (Reuters) - El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, defendió el miércoles su decisión de no acusar al presidente Donald Trump de obstrucción a la justicia al intentar impedir la investigación sobre Rusia y criticó al fiscal especial Robert Mueller por no llegar a una conclusión sobre el tema.

Barr se enfrentó a duras preguntas de los demócratas en la Comisión Judicial del Senado sobre por qué decidió después de recibir el informe de Mueller, en marzo, concluir que Trump no había intentado ilegalmente obstruir la investigación de 22 meses.

“Sentimos que (...) el Gobierno no sería capaz de establecer una obstrucción”, afirmó Barr, interrogado por la senadora Dianne Feinstein, la principal demócrata del comité.

Los demócratas han acusado a Barr de tratar de proteger a Trump. Barr defendió la forma en que lidió con la divulgación del reporte, las ediciones hechas por el Departamento de Justicia eliminando partes del documento para proteger información confidencial y su conclusión final de que Trump no obstruyó la justicia.

Se le preguntó específicamente sobre un punto del informe que señala que Trump le había solicitado al entonces abogado de la Casa Blanca Don McGahn que le pidiera a Rod Rosenstein que despidiera a Mueller por supuestos conflictos de intereses del fiscal especial. McGahn dijo a los investigadores de Mueller que se rehusó a cumplir con la solicitud de Trump.

Barr afirmó que Trump creía “que nunca ordenó directamente el despido de Mueller”. “No pensamos en este caso que el Gobierno podría mostrar intenciones corruptas”.

“Hay una distinción entre decir a alguien ‘Anda despídelo, Anda despide a Mueller’ y decir ‘tiene que ser removido por conflicto (...) La diferencia entre eso es que si se remueve a alguien por un conflicto de intereses, entonces habría, presumiblemente, otra persona designada”, le dijo Barr a Feinstein.

Barr también criticó a Mueller por no llegar a una conclusión propia sobre si Trump obstaculizó la investigación. “Creo que si sentía que no debería tomar una decisión tradicional de fiscalía, entonces no debería haber investigado”, aseguró.

Mueller concluyó que la evidencia era insuficiente para mostrar una conspiración criminal. El fiscal especial, sin embargo, no exoneró a Trump del crimen de obstrucción a la justicia. Barr ha dicho que luego él y Rosenstein determinaron que no había evidencia suficiente para establecer que el presidente cometió obstrucción a la justicia.

Reportie de Andy Sullivan y David Morgan, Escrito por Andy Sullivan y James Oliphant, Editado en Español por Manuel Farías