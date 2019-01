Trump amenaza con poner fin a ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador por caravanas

Foto del miércoles de un grupo de migrantes recibiendo un aventón en su camino a EEUU en la localidad mexicana de Ingenio Santo Domingo. Ene 23, 2019. REUTERS/Alexandre Meneghini

WASHINGTON (Reuters) - El presidente Donald Trump volvió a amenazar el miércoles con poner fin a la ayuda de Washington a tres países de Centroamérica, en respuesta a lo que dijo es una nueva oleada de inmigrantes de la región que se dirigen a Estados Unidos.

Trump, quien lucha por conseguir que el Congreso apruebe su solicitud de dinero para construir un muro en la frontera con México, expresó su frustración con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador porque no están ayudando a Estados Unidos con el problema de la migración.

“Honduras no hace nada por nosotros. Guatemala no hace nada por nosotros. El Salvador no hace nada por nosotros. Y nosotros les pagamos cientos de millones de dólares al año, pero vamos a dejar de hacerlo muy pronto. De hecho, estamos viendo eso en este momento”, afirmó.

La solicitud de presupuesto del gobierno de Trump para el año fiscal 2019 incluyó 45,7 millones de dólares para El Salvador, 69,4 millones de dólares para Guatemala y 65,8 millones de dólares para Honduras, según el Servicio de Investigación del Congreso. Las cifras representan una reducción de dos dígitos respecto a los montos de años previos.

Trump dijo que cree que los tres países podrían “muy fácilmente” impedir que se formen las caravanas de inmigrantes.

“Realmente creo que ellos alientan a las caravanas porque quieren deshacerse de la gente del país, de cierta gente”, dijo Trump a periodistas durante una reunión sobre inmigración con miembros de su gobierno y republicanos de alto rango.

Reporte de Steve Holland y Makini Brice en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa