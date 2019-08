Trump confirma que se discutió compra de Groenlandia; líder danesa dice que es absurdo

FOTO DE ARCHIVO: La canciller alemana Angela Merkel recibe a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en Berlín. 11 de julio de 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

COPENHAGEN (Reuters) - Groenlandia no está a la venta y la idea de que Estados Unidos la compre es absurda, dijo el domingo la primera ministra de Dinamarca, después de que un asesor económico del presidente Donald Trump confirmó el interés de Washington en la isla más grande del mundo.

“Groenlandia no está a la venta. Groenlandia no es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia. Espero firmemente que esto no sea en serio”, dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al periódico Sermitsiaq durante una visita a Groenlandia.

Trump confirmó a periodistas el domingo que había discutido recientemente la posibilidad, aunque dijo que no era una prioridad.

“La idea surgió y (...) estratégicamente es interesante”, dijo Trump a los periodistas en Nueva Jersey, mientras se preparaba para abordar el avión Air Force One.

Trump visitará Copenhague a principios del próximo mes y el Ártico estará en la agenda de sus reuniones con Frederiksen y el primer ministro del territorio danés autónomo de Groenlandia, Kim Kielsen.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, confirmó el domingo los informes de medios a principios de semana de que Trump había discutido en privado con sus asesores la idea de comprar Groenlandia.

“No quiero predecir un resultado. Solo digo que el presidente, que sabe una o dos cosas sobre la compra de bienes raíces, quiere echar un vistazo a una compra en Groenlandia”, dijo Kudlow a Fox News.

La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Ane Lone Bagger, había dicho el viernes a Reuters: “Estamos abiertos a hacer negocios, pero no estamos a la venta”.

Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen; Reporte adicional de Sarah N. Lynch en Washington, D.C.; Editado en español por Javier López de Lérida