Dinamarca muestra sorpresa por cancelación de visita de Trump tras negativa a vender Groenlandia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, habla con la prensa sobre la cancelación de la visita a Dinamarca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Copenhague, Dinamarca. 21 de agosto, 2019. Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. NO DISPONIBLE EN DINAMARCA. NO DISPONIBLE PARA VENTAS COMERCIALES O EDITORIALES EN DINAMARCA.