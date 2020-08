Muere Robert Trump, el hermano del presidente que vivió alejado de los focos

BEDMINSTER, Nueva Jersey, 16 ago (Reuters) - Robert Trump, el hermano menor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y un ejecutivo de negocios que vivió alejado del protagonismo y atención que sí despertó su hermano mayor, murió el sábado por la noche, un día después de que el presidente lo visitara en un hospital de Nueva York.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada al Hospital Presbiteriano de Nueva York para visitar a su hermano menor Robert Trump en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 14 de agosto de 2020. REUTERS/Sarah Silbiger/Foto de archivo

El presidente Trump anunció su muerte en un comunicado.

“Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció esta noche en paz. No era sólo mi hermano, era mi mejor amigo”, dijo el presidente.

“Se le echará mucho de menos, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te quiero. Descansa en paz”, dijo Trump.

Robert Trump, de 71 años y más joven que el presidente, de 74 años, era un ejecutivo de negocios y promotor inmobiliario. A diferencia de su hermano, estrella de la televisión, Robert Trump vivió alejado de los focos.

El presidente Trump hizo una emotiva visita a su hermano enfermo el viernes en el New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center antes de ir a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, para pasar el fin de semana.

Se esperaba que el presidente asistiera al funeral, dijo un ayudante, pese a tener una agenda de viajes muy apretada en los próximos días, con planes de visitar cuatro estados críticos en las elecciones presidenciales que se avecinan.

La causa de la muerte no fue revelada. Trump dijo a los periodistas el viernes que su hermano estaba “pasando un mal momento” con una enfermedad que no se hizo pública. Una persona familiarizada con la situación dijo que el hermano había tomado anticoagulantes.

La cadena ABC News informó que Robert Trump estuvo hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Mount Sinai de Nueva York durante más de una semana en el mes de junio.

Ese mismo mes, Robert Trump obtuvo una orden de restricción temporal contra su sobrina y la sobrina del presidente, Mary Trump, con tal impedir que publicara un libro que ofrecía una imagen poco favorecedora del presidente y su familia.

Un juez de la Corte Suprema de la ciudad de Poughkeepsie, en el Estado de Nueva York, denegó más tarde esta petición para detener la publicación y canceló la orden de restricción temporal.

Robert Trump había dicho que el libro titulado “Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo” (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man) violaría un acuerdo de confidencialidad vinculado al patrimonio de su padre Fred Trump Sr., que murió en 1999.

El New York Post informó en marzo que Robert Trump se había casado con su segunda esposa, Ann Marie Pallan, y que vivían en una casa de campo en Long Island.

Dos de los hijos de Donald Trump expresaron su tristeza por la muerte de su tío.

“Robert Trump era un hombre increíble, fuerte, amable y leal hasta la médula. Cualquiera que lo encontrara sentía su calor inmediatamente. Será profundamente extrañado por toda nuestra familia”, dijo Eric Trump en un tuit.

“Tío Robert, te queremos. Estás en nuestros corazones y en nuestras oraciones, siempre”, tuiteó Ivanka Trump.

