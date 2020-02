Un envalentonado Trump defiende su derecho a interferir en los casos criminales

WASHINGTON, 14 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que tiene el “derecho legal” a interferir en casos penales, culminando una agitada semana que despertó interrogantes sobre si está minando la independencia del sistema legal de su país.

La críticas de Trump al juez, el jurado y los fiscales en el caso penal que se sigue contra su asesor Roger Stone generaron una inusual respuesta del fiscal general, William Barr, su máximo funcionario judicial, así como peticiones de investigación por parte de los demócratas, que no lograron destituir al mandatario republicano días antes.

Sus palabras culminan una serie de agresivas acciones protagonizadas por Trump desde que el Senado -bajo control republicano- le absolvió de los cargos presentados en un juicio político en su contra.

Trump ha transferido o despedido a funcionarios gubernamentales que testificaron sobre sus intentos de presionar a Ucrania para que investigara a un potencial rival político en la elección presidencial de noviembre.

También retiró la nominación de la abogada Jessie Liu, que supervisó el caso Stone, por otro puesto el Departamento del Tesoro. Fuentes próximas al presidente dijeron que Trump tiene una mayor sensación de libertad tras su absolución por el Senado.

“Hay que recordar que él no es ‘de’ gobierno. Se frustra cuando la gente le dice que no puede hacerse algo. Él es como: ‘Simplemente hágalo’”, indicó un funcionario gubernamental que habló a cambio de conservar el anonimato.

Barr dijo el jueves que los ataques de Trump le hacen “imposible” llevar a cabo su labor en el Departamento de Justicia, afirmando en una entrevista a ABC News que “ha llegado el momento de parar el tuiteo”. Asimismo, agregó que Trump “nunca me ha pedido hacer algo en un caso penal”.

El presidente respondió el viernes por la mañana, diciendo que “eso no significa que, como presidente, no tenga el derecho legal a hacerlo. Lo tengo, ¡pero hasta el momento he elegido no usarlo!”, escribió en Twitter.

Reporte adicional de Susan Heavey y Sarah N. Lynch; editado en español por Carlos Serrano