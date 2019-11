Trump dice que está dispuesto a testificar en investigación por juicio político

Foto de archivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Casa Blanca en Washington. 15 de noviembre de 2019. REUTERS/Tom Brenner

WASHINGTON, 18 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que estaría dispuesto a testificar en una investigación del Congreso sobre un juicio político en su contra por supuestas presiones indebidas al Gobierno de Ucrania, “aunque no hice nada malo”.

Los demócratas que lideran el procedimiento en la Cámara de Representantes no han citado formalmente a Trump como testigo en la investigación para determinar si abusó de su autoridad en política exterior para forzar a Ucrania a investigar al ex vicepresidente Joe Biden, un posible rival demócrata para las elecciones del 2020.

Tras rechazar todas las acusaciones, el presidente republicano ha criticado abiertamente en Twitter y por otros medios la investigación, y denostó a quienes se presentaron a declarar en los últimos días.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo el domingo en una entrevista con la cadena CBS que Trump tiene la oportunidad de presentar sus descargos en la investigación y que incluso podría testificar ante la comisión de inteligencia que lleva a cabo audiencias sobre el procedimiento.

“Aunque no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a esta CHARADA de procedimiento, me agrada la idea y consideraré seriamente hacerlo (testificar), para que podamos concentrarnos de nuevo en el trabajo del Congreso”, declaró el presidente en Twitter.

La fase pública de las audiencias cobrará mayor importancia esta semana porque están previstas las comparecencias de varias autoridades y exfuncionarios, quienes responderán preguntas de legisladores que buscan detalles sobre los vínculos de Trump con una campaña para presionar al gobierno ucraniano.

Ocho testigos entregarán su declaración en la segunda semana de audiencias públicas, incluyendo Gordon Sondland, exembajador de Estados Unidos ante la Unión Europea.

Reporte de Matt Spetalnick, Patricia Zengerle; reportes adicionales de Karen Freifeld y Susan Cornwell. Escrito por Matt Spetalnick y Grant McCool. Editado en español por Marion Giraldo