Adelantan la fecha de publicación del libro de la sobrina de Trump

WASHINGTON, 6 jul (Reuters) - Un libro de la sobrina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será publicado el 14 de julio, dos semanas antes de lo previsto, dijo el lunes su editor Simon & Schuster Inc.

El anuncio llega días después de que un tribunal del estado de Nueva York revocó el fallo de un juez que bloqueaba temporalmente la publicación a petición de Robert Trump, el hermano del presidente.

La batalla judicial sigue pendiente, pero no se espera que detenga la publicación. Charles Harder, abogado de la familia Trump, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Simon & Schuster dijo en un comunicado que adelantaba la fecha de publicación debido a “la alta demanda y el extraordinario interés”.

Las memorias, tituladas “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca es suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), es el libro con pedidos anticipados de mayor venta en Amazon.com.

“Mary L. Trump arroja luz sobre la oscura historia de su familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo”, dice Simon & Schuster en la promoción del libro.

Robert Trump ha dicho que el libro violaría un acuerdo de confidencialidad ligado al patrimonio de su padre Fred Trump Sr., que murió en 1999.

Harder, el abogado de Robert Trump, ha argumentado que el caso no se trata de la libertad de expresión, sino que se centra en la violación de un acuerdo de confidencialidad de 2001.

