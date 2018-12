Trump critica sin pruebas a redes sociales por sesgo contra sus seguidores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira tras asistir a un partido anual de fútbol americano entre el Ejército y la Armada en Filadelfia, Estados Unidos, el 8 de diciembre de 2018. REUTERS/Yuri Gripas

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el martes a las compañías de redes sociales Facebook Inc, Alphabet Inc -matriz de Google- y Twitter Inc, a las que acusó sin pruebas de tener un sesgo en contra de él y de otros republicanos.

Trump acusó a las firmas de bloquear a sus seguidores y dificultar que la gente lo siga.

Las compañías dijeron en meses recientes que retiraron cuentas sospechosas después de que las redes fueron usadas en campañas de desinformación que buscaban influir a los votantes en la contienda presidencial estadounidense de 2016 y otras elecciones.

