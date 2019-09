Trump dice que no se está tomando seriamente posible juicio político por diálogo con líder ucraniano

Foto del lunes del presisdente de EEUU, Donald Trump, hablando en los márgenes de la reunión anual de la Asamblea General de la ONU. Sep 23, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst

NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo caso omiso el lunes de las especulaciones sobre un potencial juicio político tras los reportes que aseguran que le solicitó a su par ucraniano que lance una investigación que podría dañar al demócrata Joe Biden, uno de sus principales rivales.

Cuando se le preguntó qué tan en serio se está tomando la amenaza de un “impeachment” en el Congreso, Trump dijo: “No del todo”.

Trump reconoció el domingo que habló el 25 de julio por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy sobre el precandidato presidencial demócrata y su hijo.

Los diarios The Wall Street Journal y The New York Times dijeron el viernes que Trump le pidió repetidamente al líder ucraniano durante la conversación que investigue la participación del hijo de Biden, Hunter, en una compañía de energía ucraniana.

También le solicitó a Zelenskiy que trabaje con su abogado personal, Rudy Giuliani, quien ha estado instando a funcionarios ucranianos a investigar a Joe Biden y su familia, de acuerdo a los reportes.

Al llegar el lunes a la sede de Naciones Unidas para asistir a la Asamblea General del organismo, Trump dijo a periodistas: “Tuvimos una excelente conversación telefónica con el presidente de Ucrania. Todos lo saben. Es solo una cacería de brujas demócrata”.

Trump no proporcionó evidencia de que las acusaciones tuvieran motivaciones políticas. Los reportes de los medios sobre la llamada telefónica provienen de un informe clasificado de la comunidad de inteligencia estadounidense.

El diálogo entre ambos presidentes provocó una batalla política entre los demócratas y los republicanos por el exvicepresidente Biden, uno de los principales candidatos de la oposición para enfrentarse a Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

Los demócratas están muy molestos con el hecho de que Trump haya buscado ayuda electoral en el exterior, especialmente después de que el fiscal especial Robert Mueller concluyó que Rusia intentó ayudar al republicano a ganar en los comicios de 2016 a través del uso de propaganda generalizada.

Reporte de Doina Chiacu, Patricia Zengerle, David Morgan en Washington y Ilya Zhegulev en Ucrania; Editado en español por Rodrigo Charme