Ventas mundiales de vídeojuegos crecerían un 9% en 2019: reporte

NUEVA YORK (Reuters) - El mercado global de juegos de video y electrónicos generará 152.100 millones de dólares en 2019, un 9,6% más que el año pasado por avances en contenido y comunicación, según un informe de la firma de análisis de juegos Newzoo el martes.

Es “la convergencia completa de diferentes formas de entretenimiento digital que se unen”, dijo a Reuters Peter Warman, director ejecutivo de la firma con sede en Holanda, en una entrevista telefónica.

Lo ubicuo de los juegos los convierte en herramientas para la conectividad, permitiendo a los jugadores chatear con amigos y conocer gente nueva. Por ejemplo, Epic Games Inc, desarrollador de Fortnite, cree en los juegos como una plataforma de comunicación, dijo Warman.

Facebook Inc está lanzando sus propios juegos a través de sus aplicaciones Facebook, WhatsApp Inc y Messenger, al igual que WeChat de Tencent Holding Ltd en China.

Este año, Estados Unidos superará a China como el mercado de juegos más grande por ingresos (36.900 millones de dólares en comparación con 36.500 millones de dólares) por el crecimiento en los juegos de consolas y la influencia de Fortnite, así como un congelamiento gubernamental en nuevos juegos en China.

Según Warman, el rezago del mercado chino sería sólo “una brecha temporal” porque hay muchos juegos en trámite en espera de aprobación.

Las compañías japonesas también están regresando, en parte debido a la nostalgia de los juegos retro.

Para el año próximo está prevista una mejora de Final Fantasy VII, publicado originalmente en 1997 por Square Enix Holdings de Japón Co Ltd, por ejemplo.

Nintendo Co Ltd y Bandai Namco Holdings Inc, desarrollador de los juegos clásicos de Pac-Man, se ubicaron en el noveno y décimo lugar en la lista de Newzoo de las principales empresas públicas de juegos por ingresos.

