El masajista Abdel Rehim Saeid aplica una antigua técnica faraónica conocida como "toalla ardiente", para el dolor muscular de un paciente en Gharbia, Egipto. 4 de septiembre de 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

GHARBEYA, Egipto (Reuters) - Un masajista egipcio juega con fuego para aliviar el dolor muscular de sus clientes en un spa en la gobernación del Delta del Nilo de Gharbeya.

Abdel Rehim Saeid, de 35 años, aplica una antigua técnica faraónica conocida como “toalla ardiente”, que comienza con un masaje tradicional, utilizando aceite y manzanilla, para estimular la circulación sanguínea y aliviar algo de dolor en las zonas afectadas. Luego viene el calor.

Saeid coloca varias capas de toallas y otros materiales aislantes en la espalda del cliente. Luego pone encima una toalla empapada en alcohol y la prende fuego. Se quema durante aproximadamente un minuto antes de que las llamas se apaguen con una toalla húmeda.

“Es llamado masaje ardiente”, dijo Saeid, quien contó que funciona absorbiendo la humedad del cuerpo. “Me comunico con el cuerpo humano, entrando en contacto cercano con el cuerpo de la persona delante mío”.

Salid sostuvo que no puede usar esta técnica con personas que sufren alta presión arterial, insuficiencia renal o hemofilia. Y contó que se entrenó con un experto en la técnica de la toalla ardiente en Marruecos y que obtuvo varias certificaciones de masaje de instituciones en Egipto.

Mohammed al-Shaer, un cliente de unos 30 años, dijo que sus problemas mejoraron notablemente después del tratamiento.

“Antes, no podía soportar rezar. No podía estirar la espalda cuando salía de un auto”, contó. “Ahora, después de la segunda sesión, mi cuerpo está mejorando y mi movimiento está mejor. Solía ser muy vago, pero ya no es el caso”.

Reporte de Mai Shams El-Din. Escrito por Hend Kortam. Editado en español por Lucila Sigal