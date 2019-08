Taller de velas de El Cairo lucha por sobrevivir

Haj Mohamed Hussein, de 60 años, trabaja en su taller en el distrito de al-Ghourya en El Cairo, Egipto. 5 de julio, 2019. REUTERS/Hayam Adel

EL CAIRO (Reuters) - En un rudimentario taller de El Cairo, Haj Mohamed Hussein usa un método simple para producir velas para diferentes ocasiones. Su trabajo le proporciona una vida humilde, pero le preocupa que la profesión pueda estar desapareciendo.

Hussein, de 60 años, es uno de los últimos fabricantes de velas en el distrito de al-Ghourya, que alguna vez estuvo lleno de talleres antes de que las importaciones baratas los eliminaran en gran medida.

“Heredé la profesión de mi padre y no he aprendido otra”, dijo Hussein. “Así que me aferro firmemente a pesar de los bajos ingresos y la escasez de mano de obra que quiera aprender o trabajar en ella”, agregó.

Los egipcios usan velas en muchas ocasiones, desde bodas hasta oraciones en las iglesias de la minoría cristiana.

Los trabajadores enderezan las mechas de las velas y las sumergen en cera fundida varias veces para asegurar una distribución uniforme alrededor de cada mecha y el grosor deseado. Utilizan métodos y moldes simples, casi sin máquinas.

Reporte de Hayam Adel, Escrito por Yousef Saba; editado en español por Lucila Sigal