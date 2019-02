Equipes de resgate fazem buscas após incêndio que atingiu principal estação de trem do Cairo 27/02/2019 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

CAIRO (Reuters) - Vinte pessoas morreram e 40 ficaram feridas em um incêndio na principal estação de trem da capital egípcia, Cairo, relatou uma rede de TV estatal.

Uma testemunha disse que houve uma explosão quando um trem bateu em uma barreira na estação de Ramsés, no centro do Cairo, e que viu corpos carbonizados no chão.

Reportagem de Omar Fahmy