Bomba mata dois turistas vietnamitas perto de pirâmides no Egito, diz ministério

CAIRO (Reuters) - Dois turistas vietnamitas morreram e outras 12 pessoas ficaram feridas quando o ônibus em que estavam foi atingido por uma bomba, nesta sexta-feira, a menos de quatro quilômetros da famosas pirâmides de Giza, no Egito, informaram as autoridades.

Dez dos feridos são turistas vietnamitas e dois são egípcios – o motorista e um guia turístico, disse o Ministério do Interior por meio de um comunicado.

O ônibus foi atingido pela explosão de um artefato improvisado escondido perto de um muro na rua Marioutiya, em torno das 18h15 no horário local, disse o comunicado.

Cerca de duas horas depois do ocorrido, o ônibus podia ser visto por trás de um cordão de isolamento montado pela polícia, com um de seus lados gravemente danificado e suas janelas estilhaçadas, de acordo com um repórter da Reuters.

Dezenas de policiais e bombeiros estavam no local, uma estreita rua lateral nas proximidades da estrada principal.

A polícia investiga o incidente, disse o ministério.

Por Amina Ismail e Hesham Hajali