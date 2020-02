Ex-presidente do Egito Hosni Mubarak morre aos 91 anos

CAIRO (Reuters) - O ex-presidente do Egito Hosni Mubarak, que governou o país por 30 anos, morreu nesta terça-feira aos 91 anos, depois de passar por tratamento intensivo em decorrência de uma cirurgia.

Hosni Mubarak, Cairo, Egito 08/02/2011. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

O ex-oficial da Força Aérea será enterrado em um funeral militar, mas o momento ainda não está claro, disse uma fonte militar à Reuters.

O filho de Mubarak Alaa afirmou em um post no Twitter com imagens de seu falecido pai que a morte ocorreu na terça-feira de manhã.

Mubarak foi deposto após protestos em massa em 2011. Ele foi preso dois meses depois e passou vários anos na prisão e em hospitais militares.

Ele foi condenado à prisão perpétua por conspirar para assassinar 239 manifestantes durante a revolta de 18 dias, mas acabou libertado em 2017 após ter sido inocentado das acusações.

No entanto, ele foi condenado em 2015 junto com dois filhos por desviar recursos públicos e usar o dinheiro para melhorar as propriedades da família. Eles foram condenados a três anos de prisão.

Em uma reação inicial, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, disse que o mundo árabe perdeu um estadista que assumiu importantes posições nacionais e históricas.

Mubarak não deixou o país após ser deposto, ao contrário de Zine El-Abidine Ben Ali, da Tunísia, que fugiu com sua família para a Arábia Saudita ao ser afastado do cargo em protestos que desencadearam as revoltas da “Primavera Árabe”, que se espalharam para o Egito e outros lugares da região.

Em contraste, a família Mubarak permanece no Egito desde 2011, mas se mantém discreta.

Muitos egípcios que viveram durante o mandato de Mubarak no poder classificam o período como autocracia e capitalismo. Sua derrubada levou à primeira eleição livre do Egito, com a vitória do presidente islâmico Mohamed Mursi.

Mursi durou apenas um ano no cargo, depois que protestos em massa em 2013 levaram à sua derrubada pelo então chefe da Defesa, general Abdel Fattah al-Sisi, que agora é presidente.

Enquanto isso, figuras da era Mubarak estão gradualmente sendo absolvidas, e leis que limitam as liberdades políticas têm suscitado temores entre os ativistas de que o antigo regime está de volta.

Mubarak manteve sua inocência por muito tempo e disse que a história o julgaria como um patriota que serviu seu país desinteressadamente.

(Reportagem de Nadine Awadalla, Omar Fahmy e Mahmoud Mourad)

((Tradução Redação São Paulo; +55 11 56447764))