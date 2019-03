Trinta homens são sentenciados por conspiração para ataque a igreja no Egito

CAIRO (Reuters) - Trinta homens foram sentenciados neste sábado a penas que vão de 10 anos a prisão perpétua por planejarem um ataque suicida a uma igreja na cidade egípcia de Alexandria e por outras acusações, disse uma autoridade do tribunal.

Autoridades disseram na época da prisão deles que os réus haviam adotado as ideias do grupo Estado Islâmico e recebido treinamento no exterior e no Egito.

Vinte dos réus foram ao tribunal e não reagiram às sentenças, e não houve comentário imediato dos advogados que os representam. Os outros 10 ainda estão foragidos e foram condenados à revelia.

O ataque à igreja não aconteceu. Mas a minoria cristã tem enfrentado uma série de ataques em Alexandria e outras partes do Egito nos últimos amos.

O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por ataques suicidas a igrejas em Alexandria e Tanta em abril de 2017 que deixaram 45 mortos.

Reportagem de Haitham Ahmed