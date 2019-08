Candidato opositor argentino Fernández dice brasileño Bolsonaro es "racista, misógino y violento"

BUENOS AIRES (Reuters) - El candidato opositor de centroizquierda Alberto Fernández, quien el domingo logró una abrumadora diferencia sobre el mandatario neoliberal Mauricio Macri en las primarias de Argentina, criticó el lunes al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a quien calificó de “racista, misógino y violento”.

El candidato de la oposición a la presidencia de Argentina celebra el triunfo en las primarias del domingo ante el presidente Mauricio Macri. Foto tomada el 11 de agosto de 2019/REUTERS/Agustin Marcarian

Las declaraciones llegaron horas después de que el ultraderechista Bolsonaro dijera que Brasil podría ver una ola de migrantes que huyen de Argentina si políticos izquierdistas ganaban las elecciones presidenciales de octubre, una fuerte posibilidad tras lograr un promisorio resultado en las primarias del domingo frente a Macri.

“Con Brasil nos vamos a llevar espléndido. Brasil va a ser siempre nuestro principal socio. Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil como Macri es una coyuntura en la vida de Argentina”, dijo Fernández en una entrevista con el programa “Corea del Centro”, del canal de televisión local Net TV.

“Ahora, en términos políticos, yo no tengo nada que ver con Bolsonaro. Celebro enormemente que hable mal de mí. Es un racista, un misógino, un violento (...) Lo que le pediría al presidente Bolsonaro es que lo deje a Lula libre y que se someta a elecciones con Lula en libertad”, agregó, en referencia al encarcelado expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

En la entrevista, Fernández también apuntó contra el presidente estadounidense, Donald Trump, de quien dijo que era un buen líder para su país, pero no para el mundo.

El “Frente de Todos” de Fernández, quien integra la fórmula presidencial con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, consiguió el domingo un 47,66 por ciento de los votos contra el 32,09 de “Juntos por el Cambio”, la coalición de Macri.

Aunque aún faltan dos meses para los comicios generales, las primarias son vistas como un sondeo preciso de lo que podría pasar en octubre en Argentina, donde una crisis económica golpeó la imagen de Macri en el último año y revitalizó al opositor peronismo.

Fernández aún no hizo anuncios sobre su posible gabinete si gana las elecciones de octubre, pero elogió al exministro de Economía y actual candidato presidencial Roberto Lavagna, lo que podría indicar una posible convocatoria a su eventual gobierno.

“Lavagna y yo pensamos parecido (...) ¿A qué presidente no le gustaría tener a Lavagna como ministro de economía? Lo he dicho siempre, Lavagna es de los hombres más virtuosos que he conocido”, dijo Fernández.

“Pero no sé qué quiere hacer Lavagna (...) Él ahora está en otra empresa, que es su campaña presidencial”, agregó sobre la postulación del candidato que quedó en tercer lugar en las primarias del domingo, muy detrás de Fernández y Macri.

Ambos políticos se conocen bien, ya que Fernández era jefe de gabinete del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-07) cuando Lavagna era ministro de Economía.

El contundente resultado del domingo, que aleja la posibilidad de reelección de Macri, llevó a un derrumbe de los mercados financieros argentinos el lunes, con una caída del peso del 15,27 por ciento a 53,5 por dólar y a un desplome de la bolsa de Buenos Aires del 37 por ciento, en medio del temor a que el gobierno sufra un vacío de poder tras su derrota.

Fernández se mostró dispuesto a colaborar con el gobierno en medio de la volatilidad de los mercados.

“El diálogo está abierto, pero yo no les quiero mentir a los argentinos: ¿qué puedo hacer yo? Soy solo un candidato, mi lapicera no firma decretos”, concluyó.

Reporte de Lucila Sigal