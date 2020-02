Tribunal electoral de Bolivia inhabilita a Morales como candidato a senador

Expresidente boliviano Evo Morales le habla al candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, durante un encuentro partidario en Buenos Aires, Argentina. Febrero 17, 2020. REUTERS/Agustín Marcarian

LA PAZ, 20 feb (Reuters) - El tribunal electoral de Bolivia informó el jueves que el expresidente Evo Morales no podrá ser candidato a senador como pretendía, ya que no está habilitado para competir en las elecciones del 3 de mayo por no cumplir con el requisito de residencia en el país.

El presidente del tribunal electoral, Salvador Romero, dijo a periodistas que Morales no cumple con los requerimientos para postularse por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que actualmente lidera las encuestas.

El exmandatario, que actualmente reside en Argentina, debió dejar el poder y el país en noviembre, luego de las fuertes protestas de la oposición y de quedarse sin el respaldo de las Fuerzas Armadas tras ser acusado de fraude en los comicios presidenciales de octubre. Morales considera que fue víctima de un golpe de Estado.

Reporte de Daniel Ramos, editado por Nicolás Misculin