Mujer con síndrome de Down hace campaña en elecciones municipales de Francia

ARRAS, Francia, 3 mar (Reuters) - Eleonore Laloux ha luchado toda su vida para recibir el mismo trato que el resto y ahora, con 34 años, está librando una nueva batalla: convertirse en una de las primeras mujeres con Síndrome de Down en Francia que gane un cargo como concejal en las elecciones municipales de este mes.

Armada con una gran sonrisa y una fuerte determinación, Laloux busca apoyo en Arrás, su ciudad natal en el norte de Francia, hablando sobre sus ambiciones de tener calles más limpias y mejor acceso para las personas con discapacidades, pero sobre todo, por vivir en una sociedad más justa.

“He luchado mucho porque vivo con el síndrome de Down. Ya no me molesta”, dijo Laloux. “Ahora estoy luchando por la inclusión. Las personas con discapacidad tienen un lugar en la sociedad”.

Cuando era niña, los padres de Laloux se negaron a colocarla en una escuela para estudiantes con necesidades especiales, inculcando en su hija la autoestima que más tarde la ayudaría a enfrentar a los abusos y obtener trabajo como administradora en un hospital privado.

La campaña de Laloux, fundadora de la asociación “Friends of Eleonore”, que desafía los estigmas sociales que enfrentan las personas con Down, no ha perdido fuerza a pesar de que se trata de su primera incursión en política.

Ella ha preparado una lista de una decena de prioridades para Arrás, una ciudad relativamente acomodada de 40.000 personas en el noreste de Francia.

Incluyen mecanismos de audio y braille que ayuden a las personas con problemas auditivos y visuales a cruzar las calles, autobuses eléctricos con rampas para sillas de ruedas y parques dedicados a perros.

“Tengo muchas ideas en mi cabeza. Trabajo en ellas todas las mañanas, todos los días”, le dijo a un residente de Arrás en un paseo por la plaza principal de la ciudad la semana pasada.

Laloux compite en el bloque del alcalde titular Frederic Leturque, un centrista que ganó más de la mitad de los votos en 2014 y es favorito a ganar la reelección.

“La discapacidad que tiene, la fuerza de su carácter, las ideas que tiene, nos harán pensar de manera diferente”, dijo Leturque a Reuters después de una reunión con su equipo de candidatos.

