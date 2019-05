EAU dice cuatro barcos sufrieron "sabotajes" cerca de puerto de Fuyaira

DUBÁI, 12 mayo (Reuters) - Cuatro barcos comerciales fueron objeto de “operaciones de sabotaje” cerca de las aguas de Emiratos Árabes Unidos sin causar víctimas, dijo el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin entregar detalles sobre la naturaleza de los sabotajes.

El incidente ocurrió cerca del emirato de Fuyaira, uno de los mayores centros mundiales de carga de combustible justo en las afueras del Estrecho de Ormuz, dijo el ministerio en un comunicado.

Fuentes de la industria dijeron que el puerto de Fuyaira operaba con normalidad el domingo.

El estrecho, una ruta de transporte de gas y petróleo clave, separa a los estados del Golfo e Irán, que ha estado envuelto en una escalada retórica con Estados Unidos por las sanciones de Washington y la presencia militar estadounidense en la región.

“Someter a navíos comerciales a operaciones de sabotaje y amenazar las vidas de su tripulación es considerado un hecho peligroso”, dijo el comunicado que fue divulgado a través de la agencia de noticias estatal WAM.

El comunicado, que no identificó a los barcos involucrados más allá de decir que eran de varias nacionalidades, sostiene que el incidente no resultó en derrames. EAU no culpó a ningún país u organización por la operación.

Las tensiones regionales han aumentado y Washington dijo que ordenó el envío de un portaaviones y otras fuerzas a Oriente Medio debido a lo que dijo eran amenazas iraníes, mientras que Teherán ha dicho que la presencia militar estadounidense es más un “objetivo” que una amenaza.

La Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, con sede en Baréin, dijo a Reuters que estaba al tanto del reporte de EAU, pero remitió las preguntas a las autoridades del emirato.

Reporte de Maher Chmaytelli, Alexander Cornwell y Rania El Gamal; Editado en Español por Ricardo Figueroa