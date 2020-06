Presidente mexicano dice que pérdida de empleos por coronavirus se detendrá en julio

Imagen de archivo. Un trabajador de la construcción con una máscara facial protectora en su lugar de trabajo durante el primer día de la reapertura gradual de la economía del país para las industrias "esenciales", mientras la enfermedad por coronavirus (COVID-19) continúa en la Ciudad de México, México. 1 de junio de 2020. REUTERS / Edgard Garrido

CIUDAD DE MÉXICO, 28 jun (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el domingo que en julio se dejarán de perder empleos debido al impacto en la economía de la epidemia de coronavirus, que ha provocado hasta ahora la destrucción de más de un millón de puestos de trabajo en el país.

El confinamiento de más de dos meses para frenar la propagación del coronavirus ha llevado al desempleo a niveles históricos en México, y entre marzo y abril la pérdida sumó 1,030,366, según datos del organismo de seguridad social de los trabajadores privados, el IMSS.

“¿Qué me indican los datos? Que ya en julio no vamos a perder empleos”, dijo el mandatario en un video en su cuenta de Twitter. “Si no crece el número de empleos (...) se va a mantener”, añadió, al tiempo que explicó que hay 19.5 millones de trabajadores inscritos en el IMSS.

López Obrador añadió que los datos preliminares apuntan a una pérdida de 70,000 puestos formales en junio, casi la mitad de los 130,000 que dijo hace apenas unos días desaparecerían este mes.[nL1N2E110S]

La economía mexicana, que tuvo en 2019 su primera contracción en una década, profundizó su deterioro en el primer trimestre del año y analistas estiman una contracción de hasta 10% en 2020.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó recientemente su estimación para la economía de México, fuertemente ligada a Estados Unidos, y pronosticó una contracción del 10.5% este año, una reducción drástica frente a la caída prevista de 6.6% en abril.

México acumula 212,802 casos de coronavirus y 26,381 decesos relacionados con el virus, lo que lo sitúa en el séptimo lugar en número de fallecimientos a nivel mundial, según un recuento de Reuters.

Reporte de Adriana Barrera. Editado por Rodrigo Charme