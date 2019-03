DNIT prorroga até 4ª-feira bloqueio na BR 163 no Mato Grosso

SÃO PAULO (Reuters) - O bloqueio na rodovia BR-163 para o trânsito de carretas e caminhões, a pedido do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na altura das cidades de Santa Helena (MT) e Guarantã do Norte (MT), foi prorrogado até quarta-feira, informou o órgão nesta segunda-feira.

A BR-163 é a principal via de transporte da produção de soja para a região. O trecho bloqueado impede a circulação de caminhões para o Norte do país.

O Dnit informou que o bloqueio, que seria retirado na terça-feira, vai ser prorrogado por causa da continuidade de chuvas intensas. “A rodovia ainda precisa de reparos para evitar formação de novos bloqueios”, afirmou o departamento.

“A partir de quarta-feira, em Guarantã do Norte, será instalada uma balança móvel para coibir o excesso de cargas das carretas e caminhões que rumam para os portos do Pará. Os veículos com carga acima do peso permitido terão que retirar o excedente para seguir viagem e serão multados”, afirmou o Dnit.