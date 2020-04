Governo de SP divulga plano de reabertura de setores produtivos na 4ª-feira

Estudantes de medicina coletam testes para coronavírus em casas em São Caetano do Sul (SP) 14/04/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - O governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta segunda-feira que vai iniciar na quarta-feira a divulgação de planejamento do que chamou de “reabertura gradual” de setores produtivos do Estado.

Em comentários publicados em sua conta no Twitter, Doria afirmou que o planejamento “será implementado após o término desta etapa da quarentena, em 10 de maio”. Segundo ele, a reabertura vai levar em consideração diversos fatores, incluindo situação do sistema de saúde e disseminação da epidemia de Covid-19.

O anúncio ocorre em um momento em que setores da iniciativa privada cobram das autoridades um planejamento para retomada das atividades e alguns dias depois que o próprio governador de São Paulo havia prorrogado a quarentena no Estado até 10 de maio.

O governo paulista decretou quarentena em 22 de março, obrigando o fechamento de comércio não essencial, mas permitindo o funcionamento de estabelecimentos como supermercados, postos de gasolina e padarias.

O Brasil chegou a 40.581 casos confirmados de coronavírus nesta segunda-feira, quase 2 mil a mais do que no dia anterior, e o total de mortes chegou a 2.575 mortes, 113 a mais do que no domingo. O Estado de São Paulo é o mais atingido pela doença, com 14.580 casos confirmados e 1.037 mortos.

“É fundamental que a população contribua e permaneça em casa, mantendo o índice de isolamento social até o dia 10 de maio”, afirmou Doria em sua conta no Twitter.

Mais cedo, o governo paulista informou que o percentual de isolamento social no Estado foi de 59% no domingo. O dado é obtido a partir de dados entregues pelas operadoras de telefonia celular que indicam tendências de deslocamento da população.