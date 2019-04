Embraer diz que Francisco Gomes Neto será indicado CEO da companhia

14/08/2018 REUTERS/Paulo Whitaker - RC1C095B1400

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer anunciou nesta terça-feira que Francisco Gomes Neto, atual presidente da Marcopolo, será indicado para ocupar o cargo de CEO e presidente da fabricante de aviões na primeira reunião do conselho de administração da empresa que ocorrerá após a Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 22.

Gomes Neto substituirá Paulo Cesar de Souza e Silva, que após a AGO atuará como sênior advisor do conselho no processo de integração do novo presidente e no acompanhamento da segregação de ativos e recursos da aviação comercial até a conclusão do negócio com a Boeing.

“Com vasta vivência internacional e foco na gestão de empresas do setor industrial, tenho certeza que Francisco Gomes Neto tem o perfil e competências certas para liderar a Embraer nesse momento de transformação da empresa e do setor aeronáutico global”, afirmou em comunicado o presidente do conselho de administração da Embraer, Alexandre Silva.

Gomes Neto é graduado em Engenharia Elétrica com especialização em Administração de Empresas e MBA em Controladoria e Finanças. Nos últimos três anos, atuou como CEO do grupo Marcopolo, no qual liderou o processo de transformação da companhia, “gerando forte crescimento de vendas”.

Na Marcopolo, onde fica até 30 de abril, Gomes Neto será substituído pelo presidente do conselho de administração, James Eduardo Bellini, que acumulará interinamente sua função com cargo de diretor geral da fabricante de carrocerias.

Analistas do Itaú BBA ressaltaram que conheceram Gomes Neto pela primeira vez quando ele começou a trabalhar na Marcopolo em 2015, e durante esses anos ele se concentrou na redução de custos, na abertura de novos mercados fora do Brasil e na maximização da utilização dos ativos da companhia no país.

“Acreditamos que sua indicação faz muito sentido para a Embraer, que também deve se concentrar na abertura de novos mercados —em uma escala muito maior do que a Marcopolo—, reduzindo custos e maximizando a utilização de ativos”, afirmaram em nota a clientes.

Por José Roberto Gomes e Paula Arend Laier