Órgão antitruste alemão deve agir contra Facebook, diz jornal

BERLIM (Reuters) - O órgão antitruste da Alemanha pretende ordenar que o Facebook pare de reunir dados de alguns usuários, reportou um jornal neste domingo.

O Federal Cartel Office, que tem investigado o Facebook desde 2015, já descobriu que o gigante de mídias sociais abusou de seu domínio do mercado para reunir dados sobre as pessoas sem seu conhecimento ou consentimento.

O jornal Bild am Sonntag afirmou que o órgão irá apresentar à companhia norte-americana sua decisão sobre quais ações precisará tomar nas próximas semanas.

Uma porta-voz do Facebook afirmou que a companhia confronta as descobertas do órgão de vigilância e continuará defendendo sua posição

A investigação está sendo observada de perto em meio a preocupações sobre vazamentos de dados de dezenas de milhões de usuários do Facebook, bem como do uso de mídias sociais por potências estrangeiras, buscando influenciar as eleições dos Estados Unidos.

O órgão alemão contesta em particular o modo como o Facebook adquire dados sobre as pessoas a partir de aplicativos de terceiros – incluindo seus serviços WhatsApp e Instagram, bem como jogos e sites – e o rastreamento de pessoas que não são membros da plataforma.

O jornal afirmou que ainda não está claro quão estritamente o Facebook terá que obedecer a ordem alemã, notando que o órgão deve estipular um prazo ao invés de insistir em uma ação imediata.

Por Rene Wagner