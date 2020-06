Acionistas do IRB aprovam possibilidade de conselho decidir sobre aumento de capital

SÃO PAULO (Reuters) - Acionistas do IBR Brasil RE aprovaram na terça-feira a possibilidade de o conselho de administração decidir sobre aumentos de capital, dentro do limite autorizado, bem como a criação de reserva de lucros estatutária.

Em fato relevante, a resseguradora elencou entre as finalidades da reserva assegurar que a empresa cumpra os requisitos regulatórios relacionados à manutenção da margem de solvência regulatória e demais requisitos de capital e liquidez.

No começo de maio, o IRB virou alvo de fiscalização especial pelo órgão regulador do setor por apresentar insuficiência na composição dos ativos garantidores de provisões técnicas e, consequentemente, de liquidez regulatória.

A reserva, que será formada com até 100% do lucro líquido após as destinações obrigatórias para a reserva legal e o pagamento do dividendo obrigatório, também busca garantir recursos para despesas operacionais e investimentos, além da manutenção de fluxo de distribuição de proventos regular e constante a acionistas, sujeito à sua situação financeira.

A assembleia geral extraordinária ainda aprovou maior flexibilidade na composição da diretoria executiva, que poderá ter entre quatro e sete diretores estatutários.

“Diante do status de Corporation do IRB Brasil RE, a nova administração espera, com o novo Estatuto Social, ter mais flexibilidade e agilidade nas tomadas de decisão, podendo aproveitar as melhores oportunidades que o mercado apresentar”, afirmou a resseguradora.

Por Paula Arend Laier