Avião da Latam faz pouso de emergência e interdita pista de aeroporto de Belo Horizonte

Avião da Latam no aeroporto de Santiago, no Chile 14/08/2010 REUTERS/Ivan Alvarado

(Reuters) - Um voo da companhia Latam Airlines (LTM.SN) de São Paulo para Londres precisou fazer um pouso de emergência na madrugada desta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), interditando a pista e resultando no cancelamento de diversos voos.

Segundo a Latam, o voo LA8084 partiu à 00h30 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e precisou alterar a rota por “questões técnicas”.

“Todos os passageiros desembarcaram em segurança e estão recebendo a assistência necessária”, informou a companhia em nota.

Segundo a Latam, os pneus do avião foram danificados durante o pouso e precisarão ser trocados para que a aeronave seja retirada da pista, que ficará interditada até pelo menos 19h devido ao incidente.

Como consequência, diversos voos com destino ou saindo da capital mineira foram cancelados nesta quinta-feira.

A BH Airport, concessionária do aeroporto, afirmou em nota que as equipes da Latam e do aeroportos estão trabalhando para providenciar os equipamentos necessários para a troca.

“Todos os voos com destino a Belo Horizonte estão sendo direcionados a outros aeroportos. A BH Airport recomenda que todos os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas e consultem a situação dos voos antes mesmo do deslocamento até o aeroporto”, afirmou a concessionária.

Por Maria Clara Pestre, no Rio de Janeiro