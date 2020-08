LATAM Airlines deve demitir 2700 funcionários no Brasil

BRASÍLIA (Reuters) - A LATAM Airlines está pronta para demitir pelo menos 2.700 trabalhadores no Brasil, incluindo pilotos, em um processo previsto para começar na próxima semana, informaram os jornais O Globo e O Estado de S. Paulo neste sábado.

As demissões são os mais recentes em esforços para reduzir o tamanho da maior companhia aérea da América Latina e vêm na sequência de um fracasso da empresa e seus sindicatos no Brasil em chegar a um acordo sobre uma redução temporária de horas de trabalho e salários.

Antes da crise do novo coronavírus, a companhia aérea tinha 43.000 trabalhadores em todo o mundo, com a maioria no Brasil e no Chile.

A LATAM Brasil não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentário.

A LATAM está tentando reestruturar 18 bilhões de dólares em dívidas. Quando entrou com pedido de proteção contra falência nos EUA em maio, era a maior companhia aérea do mundo até o momento a buscar uma reorganização de emergência devido à pandemia da Covid-19.

Reportagem de Jamie McGeever e Marcelo Rochabrun