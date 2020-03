McDonald's vai atender apenas via delivery, drive-thru e viagem no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Arcos Dorados, maior franqueada independente do McDonald’s do mundo, vai atender no Brasil apenas via delivery, drive-thru e pedidos para viagem a partir de 23 de março, informou a companhia nesta quinta-feira.

A companhia opera mais de 1.000 lojas no Brasil e afirmou que tomou a decisão por conta da expansão da pandemia de coronavírus no país. O McDonald’s anunciou decisão semelhante nos Estados Unidos na segunda-feira.

Nesta quinta-feira, o número de mortos pela doença no Brasil subiu para 7, com 621 casos confirmados, um avanço de 193 em relação à véspera, segundo dados do Ministério da Saúde.