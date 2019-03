Petrobras participará de leilão de petróleo e gás em Israel, diz ministro israelense

JERUSALÉM (Reuters) - A Petrobras participará do mais recente leilão de Israel para exploração de petróleo e gás offshore, disse o ministro de Energia de Israel neste domingo.

Yuval Steinitz anunciou o acordo no início da visita de quatro dias do presidente Jair Bolsonaro à Israel.

Bolsonaro foi acompanhado em Israel por seu ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com quem Steinitz afirmou ter se encontrado três semanas atrás.

“Ficou acordado que a Petrobras, que está entre as maiores companhias de energia do mundo ... tomará parte no processo de exploração de petróleo e gás em Israel”, disse Steinitz à Army Radio.

O site de notícias israelense Calcalist havia reportado que um anúncio oficial poderia ser feito durante a visita de Bolsonaro.

A Petrobras não foi encontrada imediatamente para comentar.

Um número de grandes descobertas de gás offshore em águas de Israel e do Mediterrâneo oriental na última década colocou Israel no mapa para grandes empresas de energia.

Israel está leiloando 19 novos blocos offshore a empresas de petróleo e gás. Um leilão anterior gerou propostas de apenas dois grupos de companhias, e o ministro de Energia afirmou esperar maior competição desta vez, uma vez que as condições melhoraram.

A Exxon Mobil Corp, em uma grande mudança de sua política, também está considerando participar do leilão.