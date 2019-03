ADRs da Vale nos EUA recuam após troca no comando da mineradora

Covas abertas para enterro de vítimas da barragem da Vale, no ceminário Parque das Rosas, em Brumadinho. REUTERS/Adriano Machado

BANGALORE, Índia (Reuters) - As ações da Vale listadas nos Estados Unidos tinham queda de cerca de 4 por cento antes do início dos negócios nesta segunda-feira, sinalizando abertura no nível mais baixo em quase três semanas.

O movimento ocorria depois que a Vale informou no sábado que o presidente-executivo, Fabio Schvartsman, e outros executivos graduados se afastaram temporariamente do comando da mineradora após ação do Ministério Público Federal.

As ações da Vale nos EUA acumulam queda de mais de 16 por cento desde 25 de janeiro, quando uma barragem de rejeitos de mineração da empresa se rompeu em Brumadinho, deixando pelo menos 182 mortos confirmados e mais de 100 desaparecidos.

Segundo a Jefferies, os ADRs da Vale são muito arriscados para compra, mesmo considerando o valor baixo e a performance significativamente fraca desde o colapso da barragem.

Schvartsman foi substituído pelo executivo Eduardo de Salles Bartolomeo, que trabalha na mineradora há 10 anos, já tendo exercido posições de diretor de logística, operações integradas de “bulk commodities” e mais recentemente de metais básicos, segundo comunicado da companhia ao mercado.

Por Debroop Roy