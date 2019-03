Conselho da Vale decide afastar presidente Schvartsman e outros executivos, diz fonte

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Conselho de Administração da mineradora Vale decidiu acatar integralmente pedido do Ministério Público Federal e Polícia Federal e afastar o presidente da companhia, Fabio Schvartsman, e outros executivos em meio às investigações sobre o rompimento da barragem de rejeitos da companhia em Brumadinho (MG), segundo uma fonte com conhecimento direto do tema.

Na recomendação das autoridades, vista pela Reuters, há ainda o pedido de afastamento do diretor-executivo de Ferrosos e Carvão, Peter Poppinga, do diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e Carvão, Lucio Flávio Cavalli, e do diretor de Operações do Corredor Sudeste, Silmar Magalhães Silva, além de outros funcionários da companhia.

A fonte, que falou à Reuters em condição de anonimato, disse que a decisão ocorreu por telefone e que a expectativa é que seja oficializada em fato relevante até domingo.

A Vale já havia afirmado mais cedo neste sábado que seu conselho iria analisar no tempo devido o pedido de afastamento. Na recomendação, MPF e Polícia Federal estabeleceram um prazo de 10 dias para que isso fosse feito, conforme documento enviado ao conselho da companhia.

Uma barragem de rejeitos da mina de minério de ferro Córrego do Feijão, da Vale, rompeu-se em Brumadinho (MG) em 25 de janeiro, liberando uma onda de resíduos de beneficiamento que soterrou trabalhadores e moradores locais.

O desastre deixou pelo menos 182 mortos confirmados e mais de 100 desaparecidos.

A Vale ainda não apontou motivos para o desastre socioambiental. Autoridades ainda investigam o que pode ter causado o acidente.

Edição de Marcela Ayres