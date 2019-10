Vivara precifica IPO a R$24 por ação; oferta movimenta R$2,3 bi

Funcionários trabalham durante pregão da B3, em São Paulo. 25/7/2019. REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de joalherias Vivara precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a 24 reais por papel, informou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira, mais perto do topo da faixa indicativa definida pelos bancos assessores da operação, de entre 21,17 e 25,40 reais.

O valor ficou em linha com o antecipado pela Reuters, com fontes a par do assunto.

A oferta incluiu a venda de 18.894.662 ações na tranche primária, com volume financeiro de 453,5 milhões de reais, recursos que irão para o caixa da empresa.

Na oferta secundária, que teve como acionistas vendedores Nelson Kaufman, Márcio Monteiro Kaufman, Paulo Kruglensky e Marina Kaufman Bueno Neto, a operação movimentou 76.759.564 ações, com giro financeiro de 1,842 bilhão de reais.

Os dois lotes totalizam cerca de 2,3 bilhões de reais.

A empresa, dona das marcas Vivara, Life by Vivara, Vivara Watches, Vivara Fragrances e Vivara Accessories, estreia no pregão da B3 com o código VIVA3 no dia 10 de outubro.

Por Aluísio Alves