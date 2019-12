XP Inc define faixa de preço em IPO entre US$22 e US$25 e pode movimentar até US$2 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A XP Inc, controladora da XP Investimentos entre outras empresas, anunciou nesta segunda-feira a oferta inicial (IPO) de 72.510.641 ações nos Estados Unidos, com faixa estimada de preço entre 22 e 25 dólares, de acordo com prospecto preliminar da operação.

A oferta prevê 42.553.192 ações ordinárias classe A, que estão sendo vendidas pela companhia, e 29.957.449 papéis de alguns acionistas, entre eles XP Controle, General Atlantic e Dynamo.

Os acionistas vendedores pretendem conceder aos subscritores a opção de comprar até 10.876.596 ações ordinárias Classe A adicionais, conforme documento F-1 enviado à Securities Exchange Comission (SEC), nos Estados Unidos.

Se todas as ações forem vendidas no preço máximo da faixa indicativa, a operação pode movimentar 2,08 bilhões de dólares. No preço máximo, de 25 dólares, a oferta avalia a XP Inc em 13,8 bilhões de dólares.

A ação Classe A dará direito a um voto por ação, enquanto a ação Classe B, que não estará à venda no IPO, dará direito a 10 votos por ação.

A empresa pretende ter suas ações Classe A listadas na Nasdaq Global Select Market sob o código “XP”.

Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, XP Investments e Itaú BBA são os coordenadores globais da oferta.

Entidades aconselhadas pela Durable Capital Partners LP indicaram interesse em comprar até 7.251.064 das ações ON classe na oferta ao preço do IPO, de acordo com o formulário 1.

A XP informa ainda que pode usar recursos para financiar possíveis oportunidades de aquisição futura, embora tenha observado que não há nenhum plano nesse sentido atualmente.

Edição Alberto Alerigi Jr.