EN BREVE-Newmont Goldcorp confirma que fue levantado bloqueo en mina mexicana Peñasquito

9 oct (Reuters) - Newmont Goldcorp Corp:
* NEWMONT GOLDCORP CONFIRMA QUE FUE LEVANTADO BLOQUEO EN MINA MEXICANA PEÑASQUITO
* NEWMONT GOLDCORP DICE QUE OPERACIONES SEGUIRÁN TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS MIENTRAS EVALÚA SITUACIÓN EN LA MINA
* NEWMONT GOLDCORP DICE QUE BLOQUEO IMPACTÓ LA PRODUCCIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE PEÑASQUITO EN UNAS 11,000 ONZAS DE ORO Y 1.7 MILLONES DE ONZAS DE PLATA, SE ESPERA QUE IMPACTE LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA Fuente de la información en Eikon: Más información de la empresa (Redacción Ciudad de México)