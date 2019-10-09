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October 9, 2019 / 1:45 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

EN BREVE-Newmont Goldcorp confirma que fue levantado bloqueo en mina mexicana Peñasquito

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9 oct (Reuters) - Newmont Goldcorp Corp:

* NEWMONT GOLDCORP CONFIRMA QUE FUE LEVANTADO BLOQUEO EN MINA MEXICANA PEÑASQUITO

* NEWMONT GOLDCORP DICE QUE OPERACIONES SEGUIRÁN TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS MIENTRAS EVALÚA SITUACIÓN EN LA MINA

* NEWMONT GOLDCORP DICE QUE BLOQUEO IMPACTÓ LA PRODUCCIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE PEÑASQUITO EN UNAS 11,000 ONZAS DE ORO Y 1.7 MILLONES DE ONZAS DE PLATA, SE ESPERA QUE IMPACTE LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA Fuente de la información en Eikon: Más información de la empresa (Redacción Ciudad de México)

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