Ministro de Energia da Arábia Saudita diz que mercado de petróleo está "no caminho certo"

ABU DHABI (Reuters) - O Ministro de Energia da Arábia Saudita Khalid al-Falih afirmou neste domingo que o mercado de petróleo está “no caminho certo” e irá voltar rapidamente a um equilíbrio, mas que produtores de petróleo estão dispostos a fazer mais, caso seja necessário.

“Se olharmos para além do barulho dos dados semanais e do comportamento de especuladores, eu continuo convencido de que estamos no caminho certo, e que o mercado do petróleo irá voltar rapidamente a um equilíbrio”, disse Falih, em uma conferência de petróleo em Abu Dhabi.

“Se descobrirmos que é preciso fazer mais, o faremos em uníssono com nossos parceiros da Opep e de fora da Opep, onde a colaboração também é essencial”, acrescentou ele.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros produtores globais da commodity liderados pela Rússia concordaram em dezembro em reduzir a produção combinada de petróleo em 1,2 milhão de barris por dia começando a partir de janeiro, para evitar um excesso de oferta e impulsionar os preços que estavam caindo.

Falih afirmou que fontes secundárias sugerem que a produção da Opep em dezembro já estava mais de 600 mil barris por dia abaixo do volume de novembro.

“Nós na Arábia Saudita fomos além do nosso compromisso e reduzimos tanto a produção quanto as exportações”, disse ele.

Falih disse mais tarde a jornalistas que ele não vê a necessidade de uma reunião extraordinária da Opep antes de abril, quando o grupo deve decidir sua política de produção para o resto de 2019.