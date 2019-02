Argentina rechazará recurso presentado por Tecpetrol sobre estímulo producción gas

Foto de archivo. Una plataforma de perforación de petróleo y gas no convencional en el campo Loma Campana Vaca Muerta de la petrolera controlada por el Estado argentino YPF en la provincia de Neuquén, Argentina, 22 de junio de 2017. REUTERS/Juliana Castilla

BUENOS AIRES (Reuters) - El Gobierno de Argentina dijo el viernes que rechazará un recurso administrativo presentado por la petrolera Tecpetrol tras su cuestionamiento al pago de un programa de estímulo para el aumento de la producción de gas natural en la formación de Vaca Muerta.

“Algunas empresas (...) presentaron una segunda curva de producción. Nunca el Gobierno dijo que iba a pagar una segunda curva. El conflicto que tenemos (...) es que la empresa cree que tiene que cobrar por el volumen de producción total y nosotros por el volumen de producción presentado cuando entró al programa”, explicó el secretario de Energía Gustavo Lopetegui.

Tecpetrol, del argentino Grupo Techint, presentó a inicios de febrero un recurso jerárquico por considerar que el pago de subsidios calculado por el Gobierno constituye una modificación perjudicial para sus negocios y afecta derechos adquiridos por la petrolera.

A finales de enero, la Secretaría de Energía dijo que no se entregará más el subsidio a empresas que aumenten su producción de gas no convencional, que sólo se cumplirá con los ocho proyectos aprobados oportunamente, pero únicamente en la proyección de producción presentada originalmente y no en el aumento que pudieran haber obtenido luego.

Tecpetrol dijo que la decisión implica hasta septiembre 2018 un menor pago de 1.994 millones de pesos (53,1 millones de dólares) y si se mantuviera para todo 2018 ascendería a 5.655 millones de pesos (150,7 millones de dólares).

Por su parte, la petrolera argentina YPF estimó pérdidas por unos 60 millones de dólares en el cobro de los subsidios.

Lopetegui dijo que el país licitará la ampliación y/o construcción de un gasoducto para aumentar la capacidad de transporte, ya que en la actualidad no se puede producir más gas porque no hay capacidad de sacarlo de Vaca Muerta.

Argentina confía en desarrollar Vaca Muerta, una gigantesca formación geológica ubicada en el sur del país que podría albergar una de las reservas de hidrocarburos más importantes del mundo, para reducir sus importaciones de combustibles.

Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi y Javier Leira