Petrolera Tecpetrol presenta 'recurso jerárquico' tras cambios en programa de estímulos en Argentina

BUENOS AIRES, 7 feb (Reuters) - La petrolera argentina Tecpetrol, del argentino Grupo Techint, dijo el jueves que presentó un recurso jerárquico tras recientes modificaciones que estableció el Gobierno a un Programa de Estímulo para el aumento de la producción de gas natural en la formación de Vaca Muerta.

El reclamo, presentado ante la autoridad que dispuso la medida, señala que la medida afecta derechos adquiridos por la petrolera.

“La sociedad ha presentado en el día de la fecha recursos jerárquicos (...) contra las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que liquidaron las compensaciones previstas en la Resolución 46 (programa de estímulos)”, dijo la empresa en una carta enviada a la bolsa de comercio firmada por su presidente Carlos Ormachea.

Agregó que las “liquidaciones constituyen una clara violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, al afectar derechos adquiridos de la sociedad que habían sido reconocidos por la propia conducta del estado”.

A finales de enero, una fuente de la Secretaría de Energía dijo que no se entregará más el subsidio a empresas que aumenten su producción de gas no convencional, que sólo se cumplirá con los ocho proyectos aprobados oportunamente pero únicamente en la proyección de producción presentada originalmente y no en el aumento que pudieran haber obtenido posteriormente.

Tras el anuncio, Tecpetrol dijo que “dicho cambio implica hasta septiembre 2018 un menor pago de 1.994 millones de pesos (53,1 millones de dólares) y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a 5.655 millones de pesos (150,7 millones de dólares)”.

Por su parte, la petrolera argentina YPF estimó pérdidas por unos 60 millones de dólares por las recientes modificaciones que estableció el Gobierno.

