Petrolera argentina YPF dice pierde 60 mln dlr en 2018 tras cambios en programa de estímulo del Gobierno

BUENOS AIRES, 31 ene (Reuters) - La petrolera argentina YPF dijo el jueves que estima que perdió unos 60 millones de dólares por modificaciones que estableció el Gobierno a un Programa de Estímulo para el aumento de la producción de gas natural en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

La empresa, bajo control estatal, dijo que la Secretaría de Energía se reunió con empresas del sector para notificar consideraciones del Programa, implementado en 2013 para atraer inversiones al sector, que difieren de lo que estaba previsto originalmente.

“Se han modificado algunas premisas básicas que sustentaron la decisión de inversión oportunamente tomada”, dijo la empresa en un comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y agregó que evaluará la continuidad de inversiones en proyectos de desarrollo de gas natural no convencional que no contarán con los beneficios del programa.

El miércoles una fuente de la Secretaría de Energía dijo que no se entregará más el subsidio a empresas que aumenten su producción de gas no convencional, que sólo se cumplirá con los ocho proyectos aprobados oportunamente pero únicamente en la proyección de producción presentada originalmente y no en el aumento que pudieran haber obtenido posteriormente.

El comunicado de YPF llega después de una carta de Tecpetrol, del Grupo Techint, enviada el miércoles a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que señaló que el cambio de criterio impacta negativamente el flujo de fondos de la Sociedad y que revisará su plan de inversiones.

“Dicho cambio implica hasta septiembre 2018 un menor pago de 1.994 millones de pesos (53,1 millones de dólares) y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a 5.655 millones de pesos (150,7 millones de dólares)”, dijo Tecpetrol.

Reporte de Eliana Raszewski Editado por Walter Bianchi