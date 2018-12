BNDES aprova R$7,6 bi em financiamento para distribuição de energia em dezembro

SÃO PAULO (Reuters) - O BNDES aprovou em dezembro dez operações, envolvendo 7,6 bilhões de reais, para investimentos em distribuição de energia elétrica em nove Estados do país, informou o banco nesta quarta-feira.

Os financiamentos serão destinados para distribuidoras dos grupos Equatorial Energia, Neonergia e CPFL, controlada pela chinesa State Grid, segundo o banco de fomento.

Os empreendimentos beneficiados estão localizados em Pernambuco, Maranhão, Bahia, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

A Equatorial receberá 2,56 bilhões de reais, que serão destinados à Centrais Elétricas do Pará e à Companhia Energética do Maranhão, no triênio 2018/20, para atualização tecnológica, contenção de perdas comerciais, atendimento ao crescimento da base de clientes, expansão do sistema e melhoria da operação e da qualidade do serviço.

O BNDES disse que 2,47 bilhões de reais irão para a Neoenergia, para investimento nas distribuidoras da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, da Companhia Energética de Pernambuco e da Elektro Redes, que opera em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.

“Os recursos serão investidos em fornecimento de energia, redução do nível de estresse sobre o sistema elétrico e aumento da disponibilidade com o fornecimento de cargas adicionais das distribuidoras em suas respectivas áreas de atuação”, disse o banco.

Já o grupo da CPFL receberá 2,6 bilhões de reais para investir em cinco distribuidoras em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, visando atender o crescimento de consumidores e da demanda de energia.

Por Isabel Marchenta