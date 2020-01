Cemig anuncia ex-Cteep Reynaldo Passanezi como novo diretor-presidente

Logo da Cemig em telão da B3, em São Paulo 25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - A estatal mineira de energia Cemig informou que o economista Reynaldo Passanezi Filho foi nomeado como novo diretor-presidente da companhia, segundo fato relevante nesta segunda-feira.

Passanezi, que foi anteriormente presidente da transmissora de energia Cteep, do grupo colombiano Isa, assumirá o cargo a partir desta segunda-feira no lugar de Cledorvino Belini, que havia sido indicado para o comando da companhia em fevereiro de 2019.

A mudança no comando acontece em meio a planos da gestão do governador mineiro Romeu Zema (Partido Novo) de privatizar a companhia, que é uma das maiores empresas de energia do Brasil e tem negócios em geração, transmissão e distribuição de eletricidade.

A Cemig não informou de imediato motivos para a substituição de Belini, que comandava um processo de reestruturação da companhia que envolveu corte no número de níveis gerenciais, redução de secretárias e motoristas e até a venda de um avião da empresa, em busca de menores custos.

Antes de atuar na elétrica mineira, Belini fez carreira na montadora Fiat, tendo sido presidente da montadora no Brasil e na América Latina.

Segundo a Cemig, o conselho de administração da empresa aprovou a nomeação de Passanezi nesta segunda-feira.