Governo não interferirá em preços de combustíveis, que precisam ser razoáveis, diz ministro

Frentista abastece carro em posto de combustíveis no Rio de Janeiro 30/09/2018 REUTERS/Ricardo Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O novo governo não vai interferir em preços de combustíveis no Brasil, disse nesta quinta-feira o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, acrescentando que as cotações do produto precisam ser “razoáveis” para os consumidores.

Durante cerimônia de posse do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, o ministro destacou ainda que é preciso “perfeita sintonia” entre remuneração de empresas de combustíveis e preços dos produtos para a sociedade.

Ele ressaltou que o Brasil precisa se preparar para ampliar oferta de gás diante de demanda por energias mais limpas.

Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier