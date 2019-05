Conta de luz terá bandeira verde em junho por melhora hidrológica, diz Aneel

Torres de transmissão de energia em Diadema (SP) 10/02/2015 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira que a bandeira tarifária na conta de luz para junho será verde, ou seja, sem imposição de custos adicionais aos consumidores.

Segundo nota do órgão, a previsão hidrológica além do esperado gera tendência de vazões acima da média histórica para o período, geralmente marcado como estação de seca nas bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

De acordo com a Aneel, as chuvas possibilitarão manutenção dos níveis dos principais reservatórios das hidrelétricas próximos à referência atual.

O anúncio vem em consonância com estimativa divulgada mais cedo pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que previu boas chuvas para as hidrelétricas das regiões Sul, Sudeste e Norte no período.

Por outro lado, a bandeira verde estipulada para junho surpreende alguns especialistas do mercado, que previam que o sistema poderia vir com bandeira vermelha (com cobrança adicional na conta), antes da divulgação das previsões de chuvas.

Por Gabriel Araujo