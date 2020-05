Lucro da Eletrobras cai 77% no 1º tri para R$307 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras, maior elétrica da América Latina, reportou lucro líquido de 307 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 77% ante o mesmo período do ano passado, segundo relatório divulgado no final da noite de quinta-feira.

A redução do lucro se deu principalmente por efeitos econômicos negativos, porém sem efeito financeiro, como impacto cambial negativo de 665 milhões de reais, além da remensuração do valor justo de indenizações pela renovação de contratos antigos de transmissão (RBSE), com redução de 411 milhões de reais.

A receita operacional líquida da elétrica somou 6,956 bilhões de reais no trimestre, com crescimento de quase 8%.

O indicador de geração de caixa (Ebtida IFRS) caiu 5% para 2,8 bilhões de reais.

A energia vendida pela empresa aumentou 6% no primeiro trimestre, para 37 GWh.

Por Roberto Samora