AIE diz que mercados de petróleo estão bem abastecidos após ataque na Arábia Saudita

Instalação petrolífera da Aramco em chamas após ataque de drones em Buqayq Mídia social/REUTERS

LONDRES (Reuters) - A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou neste sábado que está monitorando de perto a situação na Arábia Saudita após ataques de drones contra instalações petrolíferas no país.

A agência afirmou que os mercados globais de petróleo estão atualmente “bem abastecidos, com amplos estoques comerciais”.

“Estamos em contato com autoridades sauditas, bem como com as maiores nações produtoras e consumidoras”, afirmou a agência em comunicado.

A AIE não mencionou planos sobre eventual liberação de estoques emergenciais de petróleo.

Por Ron Bousso e Tuqa Khalid